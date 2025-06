In Kattenes dreht sich am Wochenende alles um den Wein: Das Programm zum 60-jährigen Bestehen des Weinfests wartet mit einigen Höhepunkten auf. Dabei werden auch neue Weinmajestäten gekrönt.

Wenn der Zauber des Weins Lebensfreude schafft, flotte Musik erklingt, frohe Zecher edle Tropfen genießen und charmante Weinregentinnen Hof halten, ist Weinfestzeit in Kattenes. Und das schon seit 60 Jahren. Das diesjährige Weinfest wird von Freitag, 20., bis Montag, 23. Juni, mit einem bunten Programm und vielen Höhepunkten gefeiert.

Die Geburtsstunde der stimmungsvollen Veranstaltung schlug 1965. Taktgeber war der Katteneser Männerchor. Mit Fortune und Innovation planten die sangesfreudigen Herren das Fest. Die örtliche Volksblaskapelle spielte auf, der Wein mundete vorzüglich, und das Fest wurde ein voller Erfolg.

Erster Festzug führte 1978 durchs Dorf

Seit 1975 fließt der Festwein aus einem mit Katteneser Motiven verzierten Weinbrunnen. 1978 führte erstmals ein Festzug durch das festlich geschmückte Moseldorf. In den 80er-Jahren gesellten sich bei der Musikauswahl neben volkstümlichen Klängen auch Rock und Pop. Das fand Anklang und sorgte rasch für proppenvolle Festplätze.

Nicht zum Lachen in den Keller gehen sollte man bei der humoristischen Weinprobe, die traditionell das Fest eröffnet. Die Veranstaltung hat sich vom Geheimtipp zur festen Größe gemausert. „Das Katteneser Weinfest spiegelt in besonderer Weise unsere moselländische Tradition“, betont auch Ortsbürgermeister Johannes Liesenfeld.

Neue Weinmajestäten werden am Freitag gekrönt

Besondere Aufmerksamkeit gebührt den örtlichen Weinmajestäten. Immer wieder fanden und finden sich heimatverbundene junge Frauen, die den Wein, die Winzer und Kattenes mit Herz, Charme und Schwung repräsentieren. 1978 amtierten Weinkönigin Evi und ihre Prinzessinnen Annerose und Uschi als erste Katteneser Regentinnen.

In diesem Jahr werden die 20-jährige Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, Silja Castenholz, zur Königin und die 22-jährige pharmazeutisch-technische Assistentin, Anna Lange, zur Prinzessin gekürt. Die in ihrer Freizeit tanzfreudigen Frauen freuen sich auf eine tolle Amtszeit, schöne (Wein)-Momente und nette Begegnungen. Die Krönung erfolgt am Freitagabend.