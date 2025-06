. Silja Castenholz ist neue Katteneser Weinkönigin. Sie wurde zusammen mit ihrer Prinzessin Anne Lange beim Weinfest gekrönt. Die neuen Repräsentantinnen freuen sich, für ihren Heimatort, die Winzer und den Wein mit Herz und Esprit zu werben. Ortsbürgermeister Johannes Liesenfeld und die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Kathrin Laymann, wünschten den neuen Majestäten ein herzliches Glückauf.

i Die Comedians Willi und Ernst sorgten beim Katteneser Weinfest mit Witz und vielen Gags für beste Unterhaltung. Erwin Siebenborn

Eröffnet wurde das Fest traditionell mit einer humoristischen Weinprobe. Die Comedians Willi und Ernst lobten auf ihre spezielle Weise den Wein als Lebenselixier und hatten mit vielen Gags, verrückten Erlebnissen und skurrilen Behauptungen die Lacher auf ihrer Seite. Die Band Tuesdays Gone untermalte den Abend musikalisch.

i Evi Nilges (vorn im Bild) lässt auch heute noch kein Weinfest aus. Schließlich wurde sie 1978 zur ersten Katteneser Weinkönigin gekrönt. Erwin Siebenborn

Am Samstag war die Coverband Xtreme in Kattenes zu Gast. Nach dem Festumzug am Sonntag spielte der Musikverein Löf auf. Zum Abschluss krönt die Band Noble Composition am Montagabend das Weinfest mit einer Bühnenschau, die als mitreißend angekündigt wird.