Der Übergang war nahezu fließend: Viola Wack schloss Ende Januar ihren Kinderbedarfsladen Wunschkind am Koblenzer Görresplatz, Anfang März eröffnete Katharina Grajewski das Geschäft neu – mit dem Zusatz „by Neka“. Wer ist die neue Inhaberin?
Lesezeit 2 Minuten
Dieser Tage wurde der Kinderbedarfsladen Wunschkind by Neka in der Altstadt am Görresplatz neu eröffnet. Die aktuelle Mitinhaberin Katharina Grajewski übernahm das Geschäft, das auf die Bedürfnisse von Babys und Kleinkindern spezialisiert ist, von ihrer Vorgängerin Viola Wack.