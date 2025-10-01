Der Abriss auf dem Gelände der ehemaligen Fritsch-Kaserne in Koblenz-Niederberg schreitet weiter zügig voran. Hier ist ein neues Wohnquartier mit 750 Wohneinheiten für etwa 2000 Menschen geplant. Was noch steht und was schon plattgemacht ist.
Lesezeit 1 Minute
Bislang gab es keine unvorhergesehenen Überraschungen oder Probleme beim Abriss auf dem Gelände der ehemaligen Fritsch-Kaserne in Koblenz-Niederberg, berichtet Adrian Jukic von der BPD Immobilienentwicklung, die hier ein neues Quartier mit 750 Wohneinheiten plant: „Toi, toi, toi, bislang läuft alles nach Plan.