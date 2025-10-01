Abriss in Koblenz kommt voran Kastellbau und „Uffz-Heim“ der Fritsch-Kaserne sind weg 01.10.2025, 06:00 Uhr

i Der Arissbagger arbeitet im einstigen Untergeschoss des Kastellbaus (U3), der weit abgerissen ist. Im Hintergrund ist das Gebäude (26A) zu sehen, das die BPD Immobilienentwicklung als Bürobau nutzt. Links davon das Haus, in dem ehemals die Standortverwaltung (21A) untergebracht war. Adrian Jukic/BPD Koblenz Niederberg GmbH

Der Abriss auf dem Gelände der ehemaligen Fritsch-Kaserne in Koblenz-Niederberg schreitet weiter zügig voran. Hier ist ein neues Wohnquartier mit 750 Wohneinheiten für etwa 2000 Menschen geplant. Was noch steht und was schon plattgemacht ist.

Bislang gab es keine unvorhergesehenen Überraschungen oder Probleme beim Abriss auf dem Gelände der ehemaligen Fritsch-Kaserne in Koblenz-Niederberg, berichtet Adrian Jukic von der BPD Immobilienentwicklung, die hier ein neues Quartier mit 750 Wohneinheiten plant: „Toi, toi, toi, bislang läuft alles nach Plan.







