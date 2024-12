Konzert des Heeresmusikkorps Karriere zwischen Kneipe und Knast Alexander Thieme-Garmann 03.12.2024, 15:00 Uhr

i Auch wenn das Stück eine Komödie ist, werden doch auch ernste Themen angeschnitten. Alexander Thieme-Garmann

Die Weihnachtskomödie „A Fairy Tale of New York“ feierte am Wochenende Premiere auf Fort Konstantin. Auch wenn das Stück viele komödiantische Elemente hat, geht es doch auch um ernste Themen, wie etwa die Intoleranz gegenüber homosexuellen Paaren.

Die Weihnachtskomödie „A Fairy Tale of New York“ feierte am Wochenende auf Fort Konstantin Premiere. Unter der Regie von Axel Hinz wird der Zuschauer in das New York der 1960er Jahre entführt. Dorthin verschlägt es Maria und Josefine, ein junges Liebespaar aus Irland.

Artikel teilen







