Karnevalsauftakt auf dem Münzplatz mit 3000 Narren

Zum Start der fünften Jahreszeit bot der Koblenzer Münzplatz ein kurioses Bild: Oberbürgermeister David Langner als Zwerg und Ministerpräsident Alexander Schweitzer als Goliath.
Gleich zwei prominente Paare durfte Andreas Münch, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), beim Sessionsauftakt auf der Bühne am Münzplatz begrüßen: vorneweg das neue Koblenzer Tollitätenpaar der Session 2025/26, Prinz Oli der närrische Zeitungsjung und Confluentia Ricarda vom Karnevalsclub Kapuzemänner aus Kesselheim.