Voll besetzte Koblenzer Kirche
Karnevalistischer Gottesdienst begeistert Besucher
Manfred Gniffke spricht beim karnevalistischen Gottesdienst in der Koblenzer Liebfrauenkirche zur Gemeinde.
Alexander Thieme-Garmann

Es war ein Gottesdienst der etwas anderen Art, der in der Koblenzer Liebfrauenkirche stattfand. Die Kirche war voll besetzt, viele Besucher waren verkleidet. 

Auch in diesem Jahr luden der Pastorale Raum Koblenz und die Große Koblenzer Karnevalsgesellschaft 1847 zum traditionellen karnevalistischen Gottesdienst ein. In der vollen Liebfrauenkirche leitete ein kongeniales Duo – bestehend aus Altstadtlegende Manfred Gniffke und Pfarrer Thomas Darscheid (Dekan des Pastoralen Raumes Koblenz) – einen Gottesdienst der etwas anderen Art.

