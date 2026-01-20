Koblenzer Ex-Prinzen Karnevalistische Ehrung geht an Monschauer und Isola Alexander Thieme-Garmann 20.01.2026, 17:00 Uhr

i Sie haben sich um den Koblenzer Karneval verdient gemacht: Sascha Monschauer (3. von links) und Kurt Isola (5. von links) im Kreise der Ex-Prinzen mit Präsident Bernd Müller (rechts). Alexander Thieme-Garmann

Das Goldmedaillon der Ex-Prinzen erhalten Menschen, die sich um den Koblenzer Karneval besonders verdient gemacht haben. Auch in diesem Jahr wurde die Ehrenauszeichnung wieder verliehen. Das wurde über die Geehrten gesagt.

Alljährlich verleihen die Koblenzer Ex-Prinzen im Zuge einer feierlichen Veranstaltung im historischen Saal des Görreshauses das Goldmedaillon an Persönlichkeiten, die sich um den Koblenzer Karneval verdient gemacht haben. In dieser Session wurde die Ehre Sascha Monschauer und Kurt Isola zuteil.







