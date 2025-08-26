Bei der Mosel, umringt von steilen Wingerten, denkt man vor allem an Wein. Doch statt auf Trauben setzt Karl-Josef Hasdenteufel auf eine andere Frucht: Er ist Fan von Apfelwein. Und stellt ihn selbst her, quasi schon immer.

Karl-Josef Hasdenteufel und seine Frau Gisela Marx-Hasenteufel sind ähnlich wie das gallische Dorf, in dem Asterix und Obelix leben. Inmitten der Terrassenmosel, in der vor allem Wein aus Trauben hergestellt wird, haben sie sich einer anderen Frucht und einem anderen Getränk verpflichtet: dem Apfelwein. Denn in ihrer Kelterei in Hatzenport stellen sie ihr Lieblingsgetränk selbst her, seit vielen vielen Jahren. Vor Kurzem wurde ihr Apfelwein herb von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz prämiert: Zum Viez der Spitzenklasse aus der Moselregion wurde er ausgezeichnet. Entlang der Mosel schaffte das im Kreis Mayen-Koblenz und Kreis Cochem-Zell kein anderer. Das steckt hinter der Kelterei in Hatzenport.

Der 71-Jährige kennt sein Leben gar nicht ohne Apfelwein, vielerorts auch bekannt als Viez. Er ist damit aufgewachsen: „Mein Onkel stellte Traubenwein her, meine Eltern Apfelwein.“ Das Haus in Hatzenport, in dem heute seine Kelterei ist, stammt aus dem Jahr 1751. Sein Vater kaufte es 1929, im gleichen Jahr noch besorgte er die hochmoderne Kelteranlage, die Hasdenteufel auch heute noch nutzt. Doch das ist lange nicht das älteste Stück, das in der Kelterei zu finden ist. Denn die Urmaschine, die inzwischen ein Ausstellungsstück ist, ist von 1888.

i Auf die Auszeichnung ist Karl-Josef Hasdenteufel besonders stolz. Rico Rossival

Der heutige Äpfelkelterer, der sein Tun scherzhaft als „Äpfelmanagement“ bezeichnet, lernte alles, was er zum Apfelweinherstellen brauchte, von seinem Vater: „Ich hab schon ganz früh beim Abfüllen im Keller geholfen.“ Mit 18 Jahren kelterte er dann schon wie ein Profi und übernahm mit 20 Jahren den Betrieb, als sein Vater starb. Er erzählt: „Es waren eigentlich alle überrascht, dass ich es so jung schon so gut beherrschte.“ Aber das kam eben nicht von nichts: In den 80er-Jahren las er alte Bücher seines Vaters aus den 20er-Jahren, außerdem schaffte er sich teure Fachliteratur und Fachzeitschriften an, arbeitete mit einem Berater eng zusammen.

Vieles hat sich bei der Apfelweinproduktion geändert

Im Vergleich zu früher hat sich vieles geändert, erzählt Hasdenteufel: „Es gibt wirklich gravierende Unterschiede zu der Arbeit zu den Zeiten meines Vaters. Ich hab den Betrieb übernommen, aber immer wieder Verbesserungen angestrebt.“ So tauschte er am Keltern Sachen um, die Art wie er keltert und wie sich die Maische verteilt wird, ist heute anders. In jedem Jahr gab es neue Umstellungen, neue Änderungen. Der Kelterer sagt: „Es ist erst seit fünf Jahren so, dass ich sagen kann: Jetzt passt alles.“

i Viez an der Mosel: Hatzenporter hat Kelterei Rico Rossival

Heute ist er ein Experte – allein macht er das aber nicht. In der heißen Phase im Herbst gibt es viele Freunde und Familienmitglieder, aber auch Aushilfen, die den kleinen Betrieb an der Mosel unterstützen. Die größte Hilfe ist aber schon immer seine Frau Gisela, die vor allem beim Abfüllen den Hut aufhat.

Sie beide stehen zu hundert Prozent hinter dem, was sie herstellen: 98 Prozent der Äpfel stammen vom Hochstamm und werden im Oktober zu ihnen gebracht, „eben dann, wenn sie das richtige Zucker-Säure-Verhältnis haben“, erklärt Hasdenteufel: „Außerdem, ganz wichtig: Wir nutzen nur Äpfel, die nicht gespritzt sind.“

„Dinosaurier haben nie Apfelwein getrunken und sind ausgestorben. Mach nicht denselben Fehler.“

Ein Schild, das in der Kelterei in Hatzenport hängt.

Der Saft wird nur im Holzfass gelagert, und das bis zur Abfüllung. Das habe Qualitätsgründe, wie Hasdenteufel betont: „Für die Reife ist der Naturstoff besser als zum Beispiel ein Edelstahltank. Der Apfelwein kann sich dadurch besser entwickeln und schmeckt voller und aromatischer.“

Das birgt jedoch die ein oder andere Tücke, denn die Holzfässer müssen immer wieder neu beschlagen werden und „picobello sauber“ sein, schließlich könnten sie rosten oder einen seltsamen Geruch haben. Je nachdem, wie das Holz altert und in welchem Zustand die Fässer sind, werden diese ausgetauscht. Und auch sonst ist ihm Nachhaltigkeit wichtig: So gibt es ein Pfandsystem für ihre Flaschen.

i Die Apfelweinhersteller aus Hatzenport lassen sich selbst gerne mal ihr Produkt schmecken. Rico Rossival

Noch ist es ruhig in der Apfelkelterei. Doch im Oktober steht die Arbeit an, sobald die Äpfel angeliefert werden und weiterverarbeitet werden. Dann bringen Leute aus dem Umkreis von 50 Kilometern ihre Früchte von ihren größtenteils Streuobstwiesen nach Hatzenport, darunter aus Roes, Landkern, Oppenhausen (Hunsrück), Moerz, Münstermaifeld, Moselkern, Monreal, Brieden, Mayen, Mertloch, Cochem, Ellenz oder Lütz. Ab dann wird Karl-Josef Hasdenteufel wieder in seinem Kelter-Outfit im Keller stehen, um sich vorwiegend mit den Äpfeln und dem, was daraus entsteht zu beschäftigen.

Die Motivation weiterzumachen, ist groß. Gisela Marx-Hasdenteufel sagt: „Wir machen so lange weiter, wie wir noch Spaß daran haben und es auch können.“ Beide sind 71 Jahre alt, beide haben noch Lust, den Apfelwein zu produzieren. Schließlich trinken sie ihn selbst gerne – zum Mittagessen, oder auf ihrem Hof, wenn die Sonne scheint. Eine Auszeichnung, wie die Prämierung der Landwirtschaftskammer, ist da ein großer Ansporn, wie der Apfelweinproduzent sagt: „Man weiß einfach: Man ist auf dem richtigen Dampfer und stellt guten Apfelwein her. Schließlich ging der Prämierung eine strenge Prüfung vor.“

i Viez an der Mosel: Hatzenporter hat Kelterei Rico Rossival

Die Nachfolge für die Kelterei sieht hingegen etwas schwieriger aus: Die Söhne haben einen anderen Berufsweg eingeschlagen. Doch sie unterstützen ihre Eltern – vielleicht wollen die Enkel irgendwann übernehmen, scherzt Hasdenteufel: „Sie nennen den Apfelwein immer Opa-Saft.“ Und wie schmeckt nun der perfekte Apfelwein? Karl-Josef Hasdenteufel zuckt mit den Schultern. Ihm fällt da nur ein passendes Zitat ein: „Geschmackssache, sagte der Affe und biss in die Seife.“ Geschmäcker sind eben unterschiedlich.