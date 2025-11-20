Unfall bei Mülheim-Kärlich Karambolage auf B9 am Gewerbepark löst Ermittlung aus 20.11.2025, 17:14 Uhr

i Beim Unfall mit fünf Autos, der am Dienstag (18. November) bei Mülheim-Kärlich geschah, wurde offenbar doch eine Person leicht verletzt, erklärt die Polizei. Marcus Brandt. picture alliance/dpa/Marcus Brandt

Fünf beschädigte Autos, eine gesperrte B9 und eine leicht verletzte Person: Der Unfall bei Mülheim-Kärlich beschäftigt weiter die Ermittler. Es geht dabei auch um die Unfallursache.

Der Unfall mit fünf Autos, der am Dienstag um 17.15 Uhr auf der B9 bei Mülheim-Kärlich passiert ist, hat strafrechtliche Ermittlungen zur Folge. Das erklärt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Koblenz auf Nachfrage. Entgegen erster Aussagen wurde nämlich doch eine beteiligte Person beim Unfall leicht verletzt.







