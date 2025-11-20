Karambolage auf B9 am Gewerbepark löst Ermittlung aus

Fünf beschädigte Autos, eine gesperrte B9 und eine leicht verletzte Person: Der Unfall bei Mülheim-Kärlich beschäftigt weiter die Ermittler. Es geht dabei auch um die Unfallursache.
Der Unfall mit fünf Autos, der am Dienstag um 17.15 Uhr auf der B9 bei Mülheim-Kärlich passiert ist, hat strafrechtliche Ermittlungen zur Folge. Das erklärt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Koblenz auf Nachfrage. Entgegen erster Aussagen wurde nämlich doch eine beteiligte Person beim Unfall leicht verletzt.