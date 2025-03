Kaputte Autos: Koblenzer gehen mit Video auf Tätersuche

Autos sind am Wochenende in Koblenz beschädigt worden, möglicherweise auch mehr als die bisher bekannten fünf. In der Vergangenheit gab es schon einige Serien dieser Art. Der extremste Fall war 2015 in der Vorstadt.

Der Spiegel liegt abgetreten neben dem Wagen: Mehrere Autos sind am Wochenende in Koblenz beschädigt worden. Ein Video kursiert im Netz, das den Täter zeigen soll. Die, die es veröffentlichen, machen sich selbst strafbar, sagt die Polizei. Warum?

Die Polizeimeldung ist kurz und sachlich: „Im Laufe des Vormittags des 09.03.2025 wurden bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 insgesamt fünf Sachbeschädigungen an Kfz angezeigt“, heißt es am Sonntagabend per Pressemitteilung. „Diese ereigneten sich nach jetzigem Ermittlungsstand in der Zeit vom 08.03.2025; 18:00 Uhr bis 09.03.2025; 09:00 Uhr in der südlichen Vorstadt (Ludwigstraße, St. Josef-Straße, St. Josef Platz, Frankenstraße).“ Die Polizei bittet nun Zeugen und eventuelle weitere Geschädigte, sich unter Tel. 0261/92156300 zu melden.

Mann ist auf Video zu sehen

In der Nachbarschaft werden über soziale Netzwerke und Gruppen weitere Infos ausgetauscht. Und ein kurzes Video wird eingestellt. Es zeigt einen Mann, der auf einer Straße in der Südlichen Vorstadt entlang geht, weg von einem blinkenden Auto. Ob er etwas getan hat, kann man nicht erkennen, und auch den Mann sieht man nicht ganz deutlich. Wenn man ihn kennt, würde man ihn aber sicher erkennen.

Es werde Zeit, dass der Mann mal dem Richtigen begegne, kommentiert ein Facebook-Nutzer. Andere kennen den Mann aus dem Video bisher als herumschreiende Person, schreiben sie. Eine Nutzerin kommentiert, sie verstehe den Unmut, aber man solle vorsichtig sein, Fotos und Videos zu verbreiten im Kontext mit der Beschuldigung, dass sie eine Straftat begangen haben. Und sie hat recht.

„Fotos und Videos werden heute sehr schnell über soziale Medien verbreitet. Häufig ist den Verantwortlichen nicht klar, dass sie sich damit strafbar machen können.“

Polizei-Pressesprecherin Violetta Heinrich

Man darf nicht einfach so ein Video einer Person im Internet verbreiten und sie in Zusammenhang mit einer vermuteten Straftat zeigen – mal ganz unabhängig davon, ob er es war oder nicht, macht Violetta Heinrich von der Pressestelle der Polizei deutlich: „Fotos und Videos werden heute sehr schnell über soziale Medien verbreitet. Häufig ist den Verantwortlichen nicht klar, dass sie sich damit strafbar machen können“, schreibt sie per E-Mail auf die Anfrage unserer Redaktion.

Denn jeder hat das Recht am eigenen Bild, dabei gilt grundsätzlich: „Keine Veröffentlichung ohne die erforderliche Einwilligung, ansonsten könnten rechtliche Konsequenzen drohen, wenn diejenige Person dagegen vorgehen würde.“

Die Polizei ermittelt

Zu den Vorfällen selbst verweist Heinrich auf die Pressemeldung samt Zeugenaufruf. „In solchen Fällen bitten wir um Kontaktaufnahme mit der entsprechenden Dienststelle. Sollten Beweisaufnahmen bestehen, können diese der Polizei zur weiteren Prüfung übersandt werden.“

Denn das eigenständige Verbreiten berge oft auch die Gefahr der Entstehung von Fake News oder der eigenen strafbaren Handlung, „zumal die Täterschaft ja in vielen Fällen noch gar nicht erwiesen ist. Die Weitergabe an die Polizei ist immer der richtige Weg“.

Es ist übrigens nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass die Polizei über solche Vorfälle in der Vorstadt berichtet. Ende Januar waren schon einmal rund zehn Autos beschädigt worden. Ob es einen Zusammenhang gibt, kann die Polizei nicht sagen.

Und es gab schon häufiger Serien dieser Art, auch in Vallendar oder Bendorf oder anderen Koblenzer Stadtteilen. Die bisher wohl spektakulärste Reihe gab es im Sommer 2015: Damals beschädigte ein Mann auf dem Weg durch die Vorstadt rund 80 Autos, indem er sie mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte oder gegen die Seiten oder den Spiegel trat. Wie unsere Zeitung 2016 berichtete, hatte die Polizei damals einen Tatverdächtigen ermittelt, konnte dem seinerzeit 35-Jährigen die Zerstörungsorgie aber nicht nachweisen.