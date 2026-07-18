Mit dem Fahrrad abends in die Koblenzer Altstadt? Viele, wie auch Conny Emmerich, tun das nicht. Die Angst, das gute Rad könnte gestohlen werden, ist zu groß. Emmerich wünscht sich ein Fahrradparkhaus in der City. Ob das realistisch ist?
Lesezeit 2 Minuten
Conny Emmerich würde gern mal wieder abends durch die Altstadt bummeln – doch meistens macht er das nicht. Denn die Sorge, sein Fahrrad würde gestohlen, ist zu groß. Übertrieben ist diese Angst nicht: Nahezu ständig werden Räder in der Altstadt geklaut, auch gut gesicherte, auch welche, die an belebten Plätzen abgestellt sind – zuletzt waren am Altstadtfest-Wochenende fünf hochwertige Räder gestohlen worden.