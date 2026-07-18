Stadt prüft Möglichkeiten Kann man Räder in Koblenz bald sicherer abstellen? Doris Schneider 18.07.2026, 10:00 Uhr

i Mehr als 200 sichere Abstellmöglichkeiten bietet das neue Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof. Radfahrer wünschen sich ein solches Angebot auch für die Innenstadt. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Mit dem Fahrrad abends in die Koblenzer Altstadt? Viele, wie auch Conny Emmerich, tun das nicht. Die Angst, das gute Rad könnte gestohlen werden, ist zu groß. Emmerich wünscht sich ein Fahrradparkhaus in der City. Ob das realistisch ist?

Conny Emmerich würde gern mal wieder abends durch die Altstadt bummeln – doch meistens macht er das nicht. Denn die Sorge, sein Fahrrad würde gestohlen, ist zu groß. Übertrieben ist diese Angst nicht: Nahezu ständig werden Räder in der Altstadt geklaut, auch gut gesicherte, auch welche, die an belebten Plätzen abgestellt sind – zuletzt waren am Altstadtfest-Wochenende fünf hochwertige Räder gestohlen worden.







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