Jugendrat fordert Ausweitung Kann Koblenzer Stadtbibliothek samstags länger öffnen? Katrin Steinert 09.10.2026, 10:00 Uhr

i Die Koblenzer Stadtbibliothek ist ein beliebter Ort, um in Ruhe zu lesen, zu lernen oder zu arbeiten. Schüler wünschen sich, dass dies auch samstags bis 18 Uhr möglich wäre. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher/Archiv

In Koblenz gibt es wenige Orte für Jugendliche, um zusammen zu lernen oder zu lesen, ohne etwas bezahlen zu müssen. Die Stadtbibliothek ist deshalb so beliebt, schließt samstags aber um 15 Uhr. Der Jugendrat fordert, dass länger geöffnet wird.

Der Koblenzer Jugendrat wünscht sich, dass die Stadtbibliothek auch samstags bis 18 Uhr geöffnet bleibt – so wie unter der Woche. Bislang schließt sie samstags bereits um 15 Uhr. Im Kulturausschuss beantragte der Jugendrat deshalb, dass im Rathaus geprüft wird, ob und wie eine Ausdehnung der Öffnungszeit möglich wäre.







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