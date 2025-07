In einigen Stadtteilen von Koblenz wird regelmäßig über den Bedarf einer Mehrzweckhalle diskutiert – unter anderem an der Mosel in Güls. Hier hat man nun die Idee aufgegriffen, die Schulsporthalle umzuwidmen. Doch dabei gibt es ein Problem.

Wer in Güls lebt, profitiert von einem breiten Angebot an Vereinen. Nur: Es fehlt nach wie vor an einem Ort, an dem die Aktiven große Veranstaltungen durchführen können, beispielsweise Karnevalssitzungen oder Konzerte. Das Bühnenhaus, das für Proben und Treffen genutzt wird, ist dafür schlicht zu klein.

Deshalb wünschen sich die Gülser eine Mehrzweckhalle. Doch der Neubau einer solchen gilt als unrealistisch, weil er viel zu kostspielig wäre. Neue Lösungen sind gefragt. Eine Idee, die viele gut finden: Die Schul- und Vereinssporthalle neben der Grundschule könnte in eine Mehrzweckhalle umgewidmet werden. Doch ganz so einfach ist das offenbar nicht.

i Der erste Test als Veranstaltungshalle: Das Frühjahrskonzert der musikalischen Spielgemeinschaft Güls-Lay fand in der Schulsporthalle statt und war ein voller Erfolg. Christopher Bündgen

Ortschef Hans-Peter Ackermann erklärt auf Anfrage unserer Redaktion dazu: „Das Problem ist der Lärmschutz in der Halle.“ Einen ersten Veranstaltungsversuch gab es im April, als das Frühjahrskonzert der musikalischen Spielgemeinschaft Güls-Lay dort stattfand. „Das hat funktioniert“, sagt Ackermann im Telefonat.

Der Ortschef sagt auch, dass das gesamte Thema im Baudezernat der Stadt Koblenz bearbeitet wird. Ziel sei es, dass mehrere Veranstaltungen jährlich in der Halle stattfinden können.

i Garagen an der Schul- und Vereinssporthalle in Güls könnten gebaut und als Lagerräume für das Veranstaltungsmobilar genutzt werden, falls die Halle zur Mehrzweckhalle wird. Hier ist der hintere Außenbereich zu sehen. Katrin Steinert

Einer, der sich dafür einsetzt, dass die Halle für Veranstaltungen zugelassen wird, ist Christopher Bündgen. Der Vorsitzende der Koblenzer Grünen wuchs in Güls auf und ist in dieser Sache aktiv – ausdrücklich als Bürger, nicht als Parteimitglied, wie er sagt. „Aktuell läuft zum Thema ein Lärmschutzgutachten“, teilte er vor einigen Wochen mit. Im Austausch mit unserer Redaktion wies er auch auf den ersten Veranstaltungsversuch hin.

Mehr als 300 Menschen besuchten das Frühjahrskonzert. Die Vereine waren zuvor aufgerufen, die Halle mit ihren Fahnen zu dekorieren. Der Wunsch nach einer Mehrzweckhalle wurde auch bei der Begrüßungsrede thematisiert. Bündgen berichtet, dass der Ortsbeirat sich dafür ausspricht, dass neben der Umwidmung auch eine (oder mehr) Garage(n) an der Halle entsteht, in der dann der Boden, die Bühne und Stühle gelagert werden könnten. „So würde sich der Aufwand für die Vereine, wenn eine Veranstaltung ansteht, im Rahmen halten.“

Auf Anfrage erklärt die Pressestelle der Stadt, dass ein „Bebauungsplanverfahren zur Erweiterung der Nutzung der Schulsporthalle für außerschulische Veranstaltungen“ läuft. Ungeachtet dessen könnten herausgehobene Veranstaltungen der Stadt oder örtlicher Vereine per Einzelfallgenehmigung ausnahmsweise zugelassen werden. „Die Anzahl der Tage für die Zulassung eines seltenen Ereignisses (...) ist dabei auf zehn Kalendertage eines Kalenderjahres begrenzt.“ Grundlage ist die technische Anleitung (TA) Lärm, Nr. 7.2, Absatz 1, Satz 1.

Weiter heißt es, dass so auch das Konzert als Einzelveranstaltung zugelassen wurde. Es gab eine Nutzungsvereinbarung, wodurch die Veranstaltung stattfinden konnte, wenn bestimmte Auflagen eingehalten werden. „Besondere Vorkommnisse während der Veranstaltung sind uns nicht bekannt.“ Wann entschieden wird, ob es zur Umwidmung kommt, ist noch offen.