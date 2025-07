Kandidatur noch möglich: Wer will Koblenzer OB werden?

Vier Männer wollen Oberbürgermeister von Koblenz werden: Neben Amtsinhaber David Langner (SPD, kandidiert aber parteilos) streben auch Ernst Knopp (CDU), Markus Meixner (AfD) und David Dasbach (Die Partei) das Amt an. Der OB wird direkt von der Bevölkerung und auf acht Jahre gewählt. Es könnten aber auch noch mehr Kandidaten werden: Bis Montag, 4. August, kann man sich noch bewerben.

So sieht danach der weitere Zeitplan bis zur Wahl am Sonntag, 21. September – und darüber hinaus – aus:

1 Die Kandidaten: Nach der Bewerbungsfrist, die am Montag um 18 Uhr endet, entscheidet am Donnerstag, 7. August, 10 Uhr, der Wahlausschuss im Rathaussaal 103 über die Zulassung der Wahlvorschläge. Anschließend werden die Stimmzettel gedruckt, so Laetitia Cottin von der Stabsstelle Wahlen.

2 Die Wahlbenachrichtigungen: Schon in der Woche danach gehen die Wahlbenachrichtigungen raus, sie sollen ab dem Wochenende 15./16. August bei den Wählerinnen und Wählern in Koblenz eintrudeln. Ab Montag, 18. August, dürfen Briefwahlunterlagen ausgegeben oder versendet werden, das ist frühestens 34 Tage vor der Wahl erlaubt. Das Briefwahlbüro im Kulturbau ist daher ab Montag, 10 Uhr, für diejenigen geöffnet, die gern ihre Unterlagen selbst abholen oder schon an Ort und Stelle wählen möchten.

3Der Wahltag: Die Wahllokale öffnen am Sonntag, 21. September, wie üblich um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Anschließend erfolgt die Auszählung der Stimmen in den Wahllokalen. Die Briefwahlstimmen werden in der Rhein-Mosel-Halle gezählt. Dort erfolgt auch die Präsentation des Wahlergebnisses für Presse und Öffentlichkeit.

4 Die mögliche Stichwahl: Kann keiner der Kandidaten die notwendige absolute Mehrheit auf sich vereinen, so gehen die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen in die Stichwahl. Die Wähler, die bereits für den 21. September Briefwahl beantragt hatten, erhalten automatisch ab dem 25. September ihre Unterlagen für die Stichwahl. Diese würde am Sonntag, 5. Oktober, 8 bis 18 Uhr stattfinden.