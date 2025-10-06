Martial Arts in Koblenz Kampfsportgym Koblenz: 25 Jahre der fliegenden Fäuste Max Kohlhaas 06.10.2025, 15:38 Uhr

i Das Koblenzer Kampfsport Gym ist 25 Jahre alt geworden: Alle Alterklassen und Geschlechter sind hier zum Training willkommen. Alexej Zepik

Das Kampfsportgym Koblenz feiert, es wird 25 Jahre alt. Es gehört heute zu den größten Einrichtungen seiner Art. Vor allem in der Anfangszeit mussten sich die Betreiber allerdings gegen Vorurteile wehren – und taten das auf kreative Weise.

Seit 1999 gibt es das Kampfsportgym Koblenz, Tarik Ettaous führt die Kampfsportschule. Seit fast genau 25 Jahren also: In diesem guten Vierteljahrhundert hat sich das Gym zu einer der, so heißt es von den Inhabern, größten Kampfsportschulen Deutschlands entwickelt.







