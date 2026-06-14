Natürlich wurden auch Pokale vergeben, aber das war nicht das Wichtigste bei der neuen Kampfsportveranstaltung Coblenz Open: Für viele ging es darum, Wettkampferfahrung zu sammeln, ihren Sport ausüben zu können. Die Bilanz: einhellig positiv.
Lesezeit 1 Minute
Wo sonst Geräteturnen und Basketball auf dem Stundenplan steht, ging es am Wochenende in Ringen und auf Matten richtig ab: Die Sporthalle im Schulzentrum auf der Karthause verwandelte sich in eine Arena für Kampfsport. Boxen, Kickboxen, Leichtkontakt – in fünf verschiedenen Disziplinen maßen sich 180 Sportlerinnen und Sportler.