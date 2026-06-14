Coblenz Open: 180 Teilnehmer Kampfsport in Koblenz: Das erste Kapitel Doris Schneider 14.06.2026, 17:00 Uhr

i Die Sporthalle am Schulzentrum Karthause verwandelte sich beim Coblenz Open in eine Arena für Kampfsport mit rund 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Alexej Zepik

Natürlich wurden auch Pokale vergeben, aber das war nicht das Wichtigste bei der neuen Kampfsportveranstaltung Coblenz Open: Für viele ging es darum, Wettkampferfahrung zu sammeln, ihren Sport ausüben zu können. Die Bilanz: einhellig positiv.

Wo sonst Geräteturnen und Basketball auf dem Stundenplan steht, ging es am Wochenende in Ringen und auf Matten richtig ab: Die Sporthalle im Schulzentrum auf der Karthause verwandelte sich in eine Arena für Kampfsport. Boxen, Kickboxen, Leichtkontakt – in fünf verschiedenen Disziplinen maßen sich 180 Sportlerinnen und Sportler.







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