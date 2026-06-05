Viel los in den Rheinanlagen Kaiserin Augusta zu Ehren wird in Koblenz gefeiert 05.06.2026, 09:25 Uhr

i Sabine Schmidt alias Kaiserin Augusta. Sascha Ditscher/Archiv

Ihr Denkmal bröckelt, aber die Erinnerung an sie ist ungebrochen: Die Koblenzer lieben „ihre“ Kaiserin Augusta und feiern sie immer am ersten Juniwochenende. Das ist geplant.

Immer am ersten Juniwochenende wird in Koblenz das Augustafest in den Rheinanlagen gefeiert, in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juni. Die Stände sind an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt regionale Gastronomieangebote, Informations- und Verkaufsstände, Mitmachaktionen für Kinder und vieles mehr, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Koblenz.







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