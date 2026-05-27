In den Koblenzer Rheinanlagen Kaiserin-Augusta-Denkmal: Falsche Farbe muss runter Doris Schneider 27.05.2026, 17:00 Uhr

i Im Ganzen macht es einen majestätischen Eindruck, das Denkmal der Kaiserin Augusta in den Koblenzer Rheinanlagen. Doch wenn man näher geht, sieht man die vielen Macken, die nicht nur ein ästhetisches Problem sind. Doris Schneider

In den beliebten Koblenzer Rheinanlagen wird gerade mit größerem Aufwand eine Balustrade, genannt der „Balkon der Kaiserin Augusta“, versetzt, um alte Bäume und Denkmal zu schützen. Doch auch die gegenüber thronende Kaiserin selbst ist marode.

Das Kleid der Kaiserin, die in den Koblenzer Rheinanlagen als Statue thront, liegt in marmornen Falten, die Figur selbst sieht nach wie vor majestätisch und ganz gut aus. Drumherum aber bröckelt es: Der Kalkstein, aus dem der Rest des Denkmals besteht, bröselt.







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