Von der Wiese am Rhein sieht man es: Der "Balkon" gegenüber dem Augusta-Denkmal muss saniert werden. Er wird dabei Richtung Rhein versetzt.
Doris Schneider

Die Koblenzer Rheinanlagen sind beliebt – doch seit geraumer Zeit gehen Spaziergänger an einer Baustelle vorbei: Gegenüber dem Denkmal von Kaiserin Augusta ist der „Balkon“ eingezäunt, ein Platz mit Balustrade und Sitzbank. Bald wird hier gearbeitet.

Hinter dem Bauzaun türmen sich Pflastersteine und Erdhaufen, und wenn man genau hinschaut, sieht man auch die buchstäbliche Wurzel des Problems: Gegenüber vom Kaiserin-Augusta-Denkmal in den Koblenzer Rheinanlagen ist der sogenannte Balkon einsturzgefährdet und durch den Bauzaun gesichert.

