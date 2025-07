Wenn am ersten Septemberwochenende zum zehnten Mal das mittlerweile sehr beliebte Kaiserfestival am Deutschen Eck startet, wird es in Sachen Geräuschentwicklung höchstwahrscheinlich weniger Probleme geben als im vergangenen Jahr. „Bei der Veranstaltung im Jahr 2024 hatten wir die Bühne vorn aufs Eck gestellt. Und so entwickelte sich der Schalldruck exakt in Richtung Altstadt”, erinnert sich Veranstalter Jens Becker. In diesem Jahr aber werde die Bühne wieder auf den Stufen des Denkmals platziert, damit gehe der Schall in Richtung Rhein und Mosel.

„Natürlich haben wir eine absolut zeitgemäße Anlage, die exakt im Rahmen der erlaubten Geräuschpegel eingestellt wird.”

Veranstalter Jens Becker

„Natürlich haben wir eine absolut zeitgemäße Anlage, die exakt im Rahmen der erlaubten Geräuschpegel eingestellt wird”, so Becker. Diese Dezibel-Werte seien gesetzlich festgelegt. Aber darüber hinaus werde man bei der Ausrichtung der Anlage auch darauf achten, zum Beispiel den Campingplatz nicht über Gebühr zu beschallen. „Unsere Veranstaltung soll insgesamt im Umfeld eines harmonischen Miteinanders stattfinden.”

Becker ist sicher, dass allein die Umstellung der Bühne um 180 Grad die Lage entschärft. Erstmals im vergangenen Jahr sei die Bühne in Richtung Denkmal aufgestellt worden, da habe es ein paar Beschwerden gegeben. In den Jahren zuvor habe es wegen der Lautstärke keine Probleme gegeben.

Vom 3. bis zum 7. September verwandelt sich das Deutsche Eck in eine imposante Bühne vor historischer Kulisse. Einer der Haupt-Acts wird mit Sicherheit der jetzt schon fast ausverkaufte Auftritt der legendären Hip-Hopper Die Fantastischen Vier darstellen. Aber auch Namen wie Álvaro Soler, David Puentez, Blümchen und Haddaway werden Tausende zum Eck ziehen.

Für das nächste Jahr wieder vier Festivaltage geplant

Becker erinnert sich, mit einem solchen Erfolg anfangs nicht gerechnet zu haben. „Wir starteten im Jahr 2014 mit einem einzigen Konzert von Max Raabe. Wir haben uns dann wirklich hochgearbeitet bis zu den fünf Tagen in diesem Jahr.” Fürs nächste Jahr werde man aber wieder auf die viertägige Variante zurückgehen.