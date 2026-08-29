Kaum Platz unter der Erde Kabelgedränge kostet beim Kreiselbau in Koblenz Zeit Matthias Kolk 29.08.2026, 16:15 Uhr

i An der Kreuzung im Koblenzer Rauental, wo ein Kreisel gebaut werden soll, müssen ziemlich viele Rohre, Kabel und Kanäle auf ziemlich wenig Raum passen. Matthias Kolk

Der Kreiselbau im Koblenzer Rauental unter Vollsperrung schreitet voran. Doch die extrem vielen Versorgungsleitungen unter der Erde fordern die Projektleiter heraus – und nehmen viel Zeit in Anspruch. So geht es bei der Baustelle voran.

Die Kreuzung im Koblenzer Rauental, wo Moselweißer Straße, Behringstraße und Blücherstraße sich treffen, ist seit Monaten gesperrt. Manche in Koblenz müssen deshalb größere Umwege fahren. Aus der Kreuzung soll ein Kreisel werden, außerdem wird die kaputte Behringstraße komplett ausgebaut.







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