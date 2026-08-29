Der Kreiselbau im Koblenzer Rauental unter Vollsperrung schreitet voran. Doch die extrem vielen Versorgungsleitungen unter der Erde fordern die Projektleiter heraus – und nehmen viel Zeit in Anspruch. So geht es bei der Baustelle voran.
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Die Kreuzung im Koblenzer Rauental, wo Moselweißer Straße, Behringstraße und Blücherstraße sich treffen, ist seit Monaten gesperrt. Manche in Koblenz müssen deshalb größere Umwege fahren. Aus der Kreuzung soll ein Kreisel werden, außerdem wird die kaputte Behringstraße komplett ausgebaut.