Autofahrer brauchen bald länger, um die Strecke zwischen Oberfell und Pfaffenheck hinzulegen: Die K71 muss für drei Monate vollgesperrt werden.

Demnächst wird der Weg zwischen Oberfell und Pfaffenheck etwas länger dauern, denn bald sollen an der K71 Arbeiten unter Vollsperrung starten. In einer Mittelung der Ortsgemeinde Oberfell heißt es vonseiten der Ortsbürgermeisterin Sabine Meurer, dass der Baubeginn sich schon mehrmals nach hinten verschoben hat – hier sprach man zuletzt noch von einem Baubeginn im Oktober. Doch mit dem Warten soll nun Schluss sein: Die Arbeiten und damit auch die Vollsperrung soll ab Montag, 8. September, starten. Das teilt nun der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit.

Der Grund für die Bauarbeiten liegt bei den talseitigen Böschungsabsackungen, denn diese müssen wieder instand gesetzt werden. Die Stabilisierung erfolgt durch den Einbau von sogenannten Stützscheiben im Hydro-Zementations-Verfahren (HZV).

Umleitung wird eingerichtet

Birgit Tegeder, Pressesprecherin des LBM, erklärt: „Die Arbeiten können aus bautechnischen Gründen und aus Gründen der Arbeitssicherheit nur unter Vollsperrung des Streckenabschnitts ausgeführt werden.“ Darum wird der Verkehr in dieser Zeit über die B49 und L207 über Alken, umgeleitet. Die Umleitung soll vor Ort entsprechend ausgeschildert werden.

Innerhalb der Ortslage Oberfell kann die Kreisstraße jedoch wie gewohnt befahren werden. Der Bleidenbergerhof sowie die Wallfahrtskirche sind während der gesamten Bauzeit über die K71 aus Richtung Pfaffenheck erreichbar. Die Arbeiten werden laut LBM aller Voraussicht nach drei Monate andauern. Dass der Start der Sanierungsarbeiten schlussendlich mehrmals verschoben wurde, lag laut Tegeder am Abstimmungsbedarf der Beteiligten.