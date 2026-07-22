Winninger Weinpreis 2026 Jury krönt Siegerwein der August-Horch-Edition Erwin Siebenborn 22.07.2026, 15:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Achim Reick (links) und Weinhex' Sofie gratulieren Andreas von Canal vom Weingut Freiherr von Heddesdorf zum Gewinn der August-Horch-Edition 2026. Erwin Siebenborn

Gewinner der August-Horch-Edition ist in diesem Jahr der „Uhlen Baron Riesling“ vom Weingut Freiherr von Heddesdorff. Die Jury lobte unter anderem die vielfältigen Aromen des Weins.

Der Wahlspruch von August Horch, „Klasse statt Masse“, steht auch heute noch für das hohe Renommee des nach ihm benannten Weinpreises. Die August-Horch-Edition verbindet als Bestenauslese die technischen Meisterleistungen des in Winningen geborenen Autobauers und Schöpfers von Audi mit der hohen Qualität der in den steilen Terrassenlagen wachsenden Winninger Weine.







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