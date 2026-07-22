Gewinner der August-Horch-Edition ist in diesem Jahr der „Uhlen Baron Riesling“ vom Weingut Freiherr von Heddesdorff. Die Jury lobte unter anderem die vielfältigen Aromen des Weins.
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Der Wahlspruch von August Horch, „Klasse statt Masse“, steht auch heute noch für das hohe Renommee des nach ihm benannten Weinpreises. Die August-Horch-Edition verbindet als Bestenauslese die technischen Meisterleistungen des in Winningen geborenen Autobauers und Schöpfers von Audi mit der hohen Qualität der in den steilen Terrassenlagen wachsenden Winninger Weine.