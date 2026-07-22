Winninger Weinpreis 2026
Jury krönt Siegerwein der August-Horch-Edition
Ortsbürgermeister Achim Reick (links) und Weinhex' Sofie gratulieren Andreas von Canal vom Weingut Freiherr von Heddesdorf zum G
Ortsbürgermeister Achim Reick (links) und Weinhex' Sofie gratulieren Andreas von Canal vom Weingut Freiherr von Heddesdorf zum Gewinn der August-Horch-Edition 2026.
Erwin Siebenborn

Gewinner der August-Horch-Edition ist in diesem Jahr der „Uhlen Baron Riesling“ vom Weingut Freiherr von Heddesdorff. Die Jury lobte unter anderem die vielfältigen Aromen des Weins. 

Lesezeit 1 Minute
Der Wahlspruch von August Horch, „Klasse statt Masse“, steht auch heute noch für das hohe Renommee des nach ihm benannten Weinpreises. Die August-Horch-Edition verbindet als Bestenauslese die technischen Meisterleistungen des in Winningen geborenen Autobauers und Schöpfers von Audi mit der hohen Qualität der in den steilen Terrassenlagen wachsenden Winninger Weine.
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