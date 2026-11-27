Preisverleihung in Löf Jury des Sparkassen-Rieslings: „Nuancen entscheiden“ Erwin Siebenborn 27.11.2026, 07:00 Uhr

i Die Preisträger des Weinwettbewerbs „Sparkassen-Riesling" 2025 freuen sich in Löf über ihre Erfolge (von links): Stephan Engelbert mit Frau Heike sowie Winzer Josef Weckbecker mit Tochter Julia. Erwin Siebenborn

Die Siegerweine des Wettbewerbs „Sparkassen-Riesling“ 2025 stammen aus der Steillage „Hatzenporter Kirchberg“. Bei der Preisverleihung, die in Löf stattfand, wurde klar, was die drei Auserwählten von den anderen 40 Rieslingen unterscheidet.

Der „Hatzenporter Kirchberg“ ist bei Weinfreunden seit jeher für qualitativ hochwertige Weine bekannt. Bei der festlichen Preisverleihung des Wettbewerbes „Sparkassen-Riesling“ bestätigte sich dies eindrucksvoll. Edle Tropfen aus der bekannten Steillage durften sich mit Gold, Silber und Bronze schmücken.







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