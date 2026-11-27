Die Siegerweine des Wettbewerbs „Sparkassen-Riesling“ 2025 stammen aus der Steillage „Hatzenporter Kirchberg“. Bei der Preisverleihung, die in Löf stattfand, wurde klar, was die drei Auserwählten von den anderen 40 Rieslingen unterscheidet.
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Der „Hatzenporter Kirchberg“ ist bei Weinfreunden seit jeher für qualitativ hochwertige Weine bekannt. Bei der festlichen Preisverleihung des Wettbewerbes „Sparkassen-Riesling“ bestätigte sich dies eindrucksvoll. Edle Tropfen aus der bekannten Steillage durften sich mit Gold, Silber und Bronze schmücken.