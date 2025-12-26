Mutter-Beethoven-Haus Koblenz Junge Musiker und ein Kleid aus dem 18. Jahrhundert Alexander Thieme-Garmann 26.12.2025, 11:00 Uhr

i Neues Ausstellungstück: Silke Bettermann steht neben der von ihr in Auftrag gegebenen "robe à l´anglaise". Alexander Thieme-Garmann

Das Jahresabschlusskonzert des Fördervereins Mutter-Beethoven-Haus gab drei jungen Musikern aus Köln eine Bühne. Was ebenfalls nicht fehlte: Ein Ausblick auf 2025 und die Vorstellung neuer Exponate.

Das Veranstaltungsjahr des Fördervereins Mutter-Beethoven-Haus klang mit dem traditionellen Abschlusskonzert im vollen Kammermusiksaal in Ehrenbreitstein aus. Alljährlicher Anlass ist der Geburtstag von Maria Magdalena Keverich, die am 19. Dezember 1746 in dem alten Fachwerkbau aus dem 17.







