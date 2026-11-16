Entscheidung im Dezember Junge Koblenzer wählen ihren Jugendrat 16.11.2026, 06:30 Uhr

i Ein Wahlzettel wird eingeworfen (Symbolbild). Christoph Soeder/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Mehr als 7500 junge Koblenzerinnen und Koblenzer dürfen im Dezember wieder ihre Vertreter für den Jugendrat wählen. Wer will – und die Voraussetzungen erfüllt – kann sich noch als Bewerber für das Gremium aufstellen lassen.

Vom 10. bis 15. Dezember werden mehr als 7500 Koblenzer Jugendliche wieder zu den Wahlurnen gebeten. Das teilte die Stadt nun mit. Junge Menschen zwischen 10 und 17 Jahren und wohnhaft in Koblenz haben demnach sowohl die Möglichkeit, zur Wahl zu gehen und ihre Vertretung zu wählen, als auch sich als Kandidat oder Kandidatin aufstellen zu lassen.







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