Sägen, hämmern und bemalen: Auf dem Bauspielplatz in Koblenz helfen alle mit. Gemeinsam mit Betreuern bauen die 150 Kinder und Jugendlichen ihre eigenen Hütten. Der Fantasie sind unter dem Motto „Film ab“ in diesem Jahr keine Grenzen gesetzt.

Koblenz. Am Bauspielplatz in Koblenz wird an allen Ecken gearbeitet: Bei Sonnenschein hämmern und sägen die Kinder und Jugendlichen mit vollem Einsatz an ihren Hütten. Zwei Kinder transportieren eine der 1500 Holzpaletten über den Platz, während ein anderes ein Holzbrett bunt bemalt. Daraus soll am Ende ein Willkommensschild für ihre Hütte entstehen.

Der Bauspielplatz befindet sich auf einem Wiesengelände direkt hinter dem Sportstadion Oberwerth in Koblenz. Unter der Leitung der Sozialpädagogen Ute Krummenauer und Christian Kowal findet in diesem Jahr schon zum 33. Mal das dreiwöchige Ferienprojekt des Vereins Jugendkunstwerkstatt (Jukuwe), in Kooperation mit dem Jugendamt Koblenz, statt.

i Katja Lysenko, Carolin Schmul, Christian Kowal und Ute Krummenauer betreuen die Kinder auf dem Bauspielplatz in Koblenz. Nina Legler

In diesem Jahr heißt es auf dem Bauspielplatz: Film ab! Passend zum Motto schlüpfen die Betreuer in ihre Rollen als Regieassistenten, Bühnenmaler oder Schauspieler und kreieren für die jungen Handwerker eine Fantasiewelt rund um das Thema Film. Dabei ist Krummenauer die Fitnessbeauftragte und Kowal der Redakteur und Reporter auf dem Platz. Die Idee für das diesjährige Motto entstand schon auf dem Bauspielplatz im letzten Jahr, erklärt Krummenauer: „Wir sammeln die kreativen Themenideen der Kinder auf einem Zettel und entscheiden dann, welches Motto es im nächsten Jahr wird.“

Zwischen den 150 Kindern und Jugendlichen tummeln sich in diesem Jahr neben Krummenauer und Kowal 23 weitere Betreuer, die die Kinder tatkräftig beim Bau ihrer Hütten unterstützen. Krummenauer berichtet, dass sie die Teilnehmerzahl im vorigen Jahr aufgrund von fehlenden Betreuern auf 110 senken mussten: „Dieses Jahr haben wir wieder mehr Betreuer auf dem Platz und konnten sogar die Gehälter etwas erhöhen.“ Die Betreuer durchlaufen vor dem Projekt fünf Vorbereitungstage, an denen sie neben handwerklichen auch sozialen Kompetenzen im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen erlernen.

Der Alltag auf dem Bauspielplatz

Jeden Morgen um 10 Uhr versammeln sich die Kinder vor der Bühne, um gemeinsam mit den Betreuern die wichtigsten Tagesaufgaben zu besprechen. Nach einer kurzen Besprechung verteilen sich die jungen Handwerker auf der Wiese und tüfteln weiter an ihren Hütten.

Mit Schubkarren transportieren sie die Paletten zu ihren Hütten und bauen daraus Türme, Geheimgänge und Versteckmöglichkeiten. Auch Farbe darf an den Wänden der Bauwerke nicht fehlen. Sogar an Klingeln und Briefkästen haben die Kinder gedacht.

„Im Prozess erstellen die Kinder eigene Baupläne, diskutieren miteinander, treffen Entscheidungen und lernen zudem, Frust auszuhalten, falls etwas nicht funktioniert.“

Ute Krummenauer von der Jugendkunstwerkstatt

Krummenauer beschreibt bei einem Rundgang das Vorgehen der Kinder: „Im Prozess erstellen die Kinder eigene Baupläne, diskutieren miteinander, treffen Entscheidungen und lernen zudem, Frust auszuhalten, falls etwas nicht funktioniert.“ Die Betreuer geben Anleitungen und machen den Kindern Mut, ihre Ideen umzusetzen.

Die Mittagspause bietet Zeit zur Erholung. Hier wird sich nicht nur gestärkt, sondern auch gemeinsam gespielt, gelesen oder auch gemalt, bevor es dann ins Nachmittagsprogramm übergeht. „Während die Kinder morgens an ihren Hütten hämmern, gibt es nachmittags ein feinmotorisches Kulturprogramm“, erklärt Krummenauer.

i Den Kindern und Jugendlichen stehen 1500 Paletten zum Bau ihrer Hütten zur Verfügung. Nina Legler

Passend zum Motto werden hier Daumenkinos gebastelt, Comics zu Filmcharakteren gezeichnet und Castingkarteien erstellt. Bei Letzterem gestalten die Kinder ihre Freundebücher. Das Gute hierbei: Die Teilnehmer können etwas mit nach Hause nehmen und haben eine Erinnerung an den Bauspielplatz. Denn von den selbst gebauten Hütten müssen sich die Kinder am letzten Tag der Ferienfreizeit verabschieden.

„Unsere Helfer haben aufgrund ihrer eigenen Teilnahme am Bauspielplatz sehr gute handwerkliche Fähigkeiten und sind den Betreuern eine große Unterstützung.“

Ute Krummenauer von der Jugendkunstwerkstatt

Viele der Teilnehmer sind jedes Jahr aufs Neue wieder mit auf dem Bauspielplatz dabei. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche von 7 bis 14 Jahren. Sobald die Jugendlichen nicht mehr selbst an der Ferienfreizeit teilnehmen können, können sie zu ehrenamtlichen Helfern werden.

Krummenauer erzählt: „Unsere Helfer haben aufgrund ihrer eigenen Teilnahme am Bauspielplatz sehr gute handwerkliche Fähigkeiten und sind den Betreuern eine große Unterstützung.“ Und das sieht man auch: Einer der Helfer nimmt gerade einen gebauten Turm ab und prüft ihn auf seine Sicherheit, damit er für die Kinder bespielbar ist.

Große Vorfreude auf die Abschlussfeier

Die Ferienfreizeit endet am Freitag, 15. August, mit einer großen Abschlussfeier. Hierzu sind nicht nur die Eltern der Kinder eingeladen, sondern auch Oberbürgermeister David Langner, Mitglieder des Stadtrates von Koblenz, Vertreter des Jugendamtes und natürlich das ganze Team der Jukuwe. Die Jukuwe will zeigen, was die Kinder hier leisten, damit solche Orte auch in Zukunft bestehen bleiben und von der Stadt finanziert werden: „Kinder brauchen Orte, an denen sie selbst die Kontrolle haben und nichts von Erwachsenen vorgegeben ist“, macht Krummenauer deutlich.

Auch für das nächste Jahr haben die Kinder schon fleißig Ideen gesammelt: Themen wie Mittelalter, Steinzeit, Helden, Zeitreise, Wetter oder auch Mythologie stehen auf dem Vorschlagszettel. Nun liegt es an den Betreuern, welches Motto die Kinder und Jugendlichen im nächsten Jahr erwartet.