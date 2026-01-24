Die katholische Kirche im pastoralen Raum Koblenz zeigt mit ihrem Arbeitskreis queer, dass Glaube verbinden kann – quer durch alle Identitäten. Ende Februar findet in der Citykirche in Koblenz erneut eine besondere Segensfeier statt.
Lesezeit 2 Minuten
Liebe zwischen Partnerinnen und Partnern, zwischen Freunden oder Mutter und Kind: Bei der Segensfeier, die am Freitag, 27. Februar, um 19 Uhr in der Koblenzer Citykirche am Jesuitenplatz angeboten wird, dreht sich alles u m die Liebe in all ihren Farben und Facetten.