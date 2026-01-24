Queeres Angebot in Citykirche Julia liebt Claudia – und lässt sich in Koblenz segnen Katrin Steinert 24.01.2026, 09:00 Uhr

i "Unter Gottes Himmel haben alle Platz!" Der Arbeitskreis queer im pastoralen Raum Koblenz setzt sich dafür ein – hier beim CSD Koblenz 2025 –, dass Menschen, egal wie sie leben und wen sie lieben, dazu gehören. Björn Janßen

Die katholische Kirche im pastoralen Raum Koblenz zeigt mit ihrem Arbeitskreis queer, dass Glaube verbinden kann – quer durch alle Identitäten. Ende Februar findet in der Citykirche in Koblenz erneut eine besondere Segensfeier statt.

Liebe zwischen Partnerinnen und Partnern, zwischen Freunden oder Mutter und Kind: Bei der Segensfeier, die am Freitag, 27. Februar, um 19 Uhr in der Koblenzer Citykirche am Jesuitenplatz angeboten wird, dreht sich alles u m die Liebe in all ihren Farben und Facetten.







