Das Lehrgebiet Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung im Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz ist ab sofort mit Julia Daecke besetzt. Die offizielle Berufungsurkunde erhielt die Expertin für Telekommunikation, erneuerbare Energien sowie Projekt- und Unternehmensmanagement jetzt von Karl Stoffel, dem Präsidenten der Hochschule.

Viel Management-Erfahrung

Neben ihrer akademischen Laufbahn, in der Daecke Gastvorlesungen an der Universität Bamberg und der Technischen Universität Berlin gehalten hat, bringt sie vielseitige berufliche Erfahrung auf Top-Management-Ebene – unter anderem bei der Deutschen Telekom und als Geschäftsführerin bei Ampermo – mit. Das Wirtschaftsmagazin „Capital“ wählte sie dreimal zu den Top-40-Managern unter 40 Jahren. red