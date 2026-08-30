Wettbewerb mit 450 Teilnehmern
Jugendrotkreuzler zeigen in Koblenz ihr Können
Am Koblenzer Plan zeigten die Mitglieder des Jugendrotkreuzes bei ihrem Landeswettbewerb, wie die bei der Versorgung von Verletz
Am Koblenzer Plan zeigten die Mitglieder des Jugendrotkreuzes bei ihrem Landeswettbewerb, wie die bei der Versorgung von Verletzten vorgehen würden.
Winfried Scholz

Wie groß die Bandbreite an Themen ist, in denen das Jugendrotkreuz seine Mitglieder schult, zeigt der Landeswettbewerb in Koblenz. 450 Teilnehmer beeindrucken dort mit ihren Fertigkeiten – nicht zuletzt auch den Ministerpräsidenten Gordon Schnieder.

Lesezeit 2 Minuten
Wie anspruchsvoll das Leistungsspektrum schon bei den Kindern und Jugendlichen ist, wurde beim Landeswettbewerb des Jugendrotkreuzes (JRK) unter Beweis gestellt, der dieses Jahr in Koblenz stattfand. Hier mussten Aufgaben aus den Bereichen Erste Hilfe, Rotkreuzwissen, Sport und Spiel, Musisch-kulturelles und Soziales gelöst werden, gewertet von Schiedsrichtern.
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