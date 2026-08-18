Tatort war in Schlossstraße
Jugendlicher wegen Vergewaltigung in Koblenz angeklagt
Akten liegen zu einem Prozessauftakt im Gerichtssaal (Symbolfoto): In Koblenz ist eine Zwölfjährige in der Koblenzer Schlossstra
Akten liegen zu einem Prozessauftakt im Gerichtssaal (Symbolfoto): In Koblenz ist eine Zwölfjährige in der Koblenzer Schlossstraße vergewaltigt worden. Den Täter soll sie über Social Media gekannt haben. Nun ist der jugendliche Beschuldigte angeklagt und es kommt zum Prozess.
Swen Pförtner/dpa. picture alliance/dpa

Der Übergriff sorgte in Koblenz für Aufsehen: Ein 20-Jähriger soll eine Zwölfjährige in der Schlossstraße getroffen, sie in einen Hausflur gelockt und vergewaltigt haben. Mittlerweile ist der Beschuldigte angeklagt. Alle neuen Erkenntnisse zum Fall. 

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Seit Monaten sitzt der Beschuldigte in Untersuchungshaft: Bald muss sich der Jugendliche vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass sich der 14- bis 17-Jährige am 16. April dieses Jahres mit einer Zwölfjährigen in der Schlossstraße traf, sie gegen 20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus lockte und in einer angrenzenden Räumlichkeit vergewaltigte.
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