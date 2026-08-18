Der Übergriff sorgte in Koblenz für Aufsehen: Ein 20-Jähriger soll eine Zwölfjährige in der Schlossstraße getroffen, sie in einen Hausflur gelockt und vergewaltigt haben. Mittlerweile ist der Beschuldigte angeklagt. Alle neuen Erkenntnisse zum Fall.
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Seit Monaten sitzt der Beschuldigte in Untersuchungshaft: Bald muss sich der Jugendliche vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass sich der 14- bis 17-Jährige am 16. April dieses Jahres mit einer Zwölfjährigen in der Schlossstraße traf, sie gegen 20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus lockte und in einer angrenzenden Räumlichkeit vergewaltigte.