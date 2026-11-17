Koblenzer Stadtrat stimmt zu Jugendliche bekommen mehr Mitspracherecht in der Stadt Doris Schneider 17.11.2026, 18:00 Uhr

i Wo heute die Baucontainer für die Pfaffendorfer Brücke stehen, war zuvor ein Bolzplatz. Der wurde nach Einschätzung des Koblenzer Jugendrats viel zu früh plattgemacht. Doris Schneider

Wenn ein Platz in Koblenz gestaltet wird, dann können Kinder und Jugendliche mitbestimmen, wie er aussehen soll. Wenn ein Spielplatz angelegt wird, ebenfalls. Und nun sollen sie auch bei anderen Bauprojekten früher beteiligt werden.

Dass Kinder die Zukunft eines Landes sind, wird gern in Diskussionen genannt – dass sie ihre Zukunft selbst mitgestalten, wird hingegen nicht immer und überall gern gesehen. Im Koblenzer Stadtrat gibt es indes in der jüngsten Sitzung eine lang nicht immer vorhandene Einmütigkeit, dass Kinder und Jugendliche durch die stärkere Einbindung des Jugendrats bei Bauvorhaben ein größeres Mitspracherecht bekommen sollen.







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