Kontrollteam prüft Wortwahl Jugendliche befragen die Koblenzer Bundestagskandidaten 14.02.2025, 14:13 Uhr

i Zu manchen Fragen mussten sich die Koblenzer Direktkandidaten und ihre Vertreter durch grüne (stimme zu) und rote (stimme nicht zu) Kärtchen positionieren. Sascha Ditscher

Informativ, respektvoll und vor allem leicht zugänglich für Kinder und Jugendliche sollte die Gesprächsrunde mit den Bundestagskandidaten im Kurt-Esser-Haus sein. Ein Kontrollteam hatte genau das im Blick. Und über drei Stunden viel zu tun.

„Die Kinderrechte gehören ins Grundgesetz, damit wir die Kinderrechtskonvention ratifiziert haben in Deutschland.“ Klingeling! Oliver Antpöhler-Zwiernik wird von lautem Glockenläuten unterbrochen. Überrascht guckt er in den großen Saal des Kurt-Esser-Hauses am Koblenzer Hauptbahnhof.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen