Wie sah und sieht das Leben der jüdischen Gemeinde in Koblenz aus? Mit Vorträgen, Konzerten oder Kunstausstellungen will der Verein Pro Justiz Rheinland diese Frage im Rahmen einer Veranstaltungsreihe beantworten. Das steht auf dem Programm.
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Mit einer im September beginnenden Veranstaltungsreihe widmet sich der Verein Pro Justiz Rheinland dem jüdischen Leben in Koblenz. Verschiedene Vorträge, Konzerte oder Ausstellungen befassen sich unter anderem mit Rückblicken auf die Geschichte und Entwicklung der jüdischen Gemeinschaft während und seit der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten.