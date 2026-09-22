Veranstaltungsreihe startet Jüdisches Leben in Koblenz: Vorträge, Konzerte, Kunst Kim Fauss 22.09.2026, 13:00 Uhr

i Stolpersteine, wie die der Familie Brück in Lützel, gibt es in Koblenz einige. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Jüdisches Leben in Koblenz“ wird in Vortägen, Austellungen oder Stadtführungen auch den Opfern antisemitischer Taten gedacht – sowohl während des Holocausts, als auch in der jüngeren Vergangenheit. Alexander Thieme-Garmann

Wie sah und sieht das Leben der jüdischen Gemeinde in Koblenz aus? Mit Vorträgen, Konzerten oder Kunstausstellungen will der Verein Pro Justiz Rheinland diese Frage im Rahmen einer Veranstaltungsreihe beantworten. Das steht auf dem Programm.

Mit einer im September beginnenden Veranstaltungsreihe widmet sich der Verein Pro Justiz Rheinland dem jüdischen Leben in Koblenz. Verschiedene Vorträge, Konzerte oder Ausstellungen befassen sich unter anderem mit Rückblicken auf die Geschichte und Entwicklung der jüdischen Gemeinschaft während und seit der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten.







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