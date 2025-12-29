2025 an Rhein und Mosel Juchhu: Koblenzer Seilbahn darf (nach Umbau) bleiben Matthias Kolk

Doris Schneider 29.12.2025, 10:00 Uhr

i Die Seilbahn ist aus Koblenz nicht mehr wegzudenken. Im Moment hat sie eine Betriebsgenehmigung bis 2030, aber Betreiber und Stadt hoffen, dass sie unbegrenzt genehmigt wird. Dazu müssen die Stationen umgebaut werden. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Neben dem Deutschen Eck, dem Schängel und dem Schloss ist die Koblenzer Seilbahn längst zu einem Wahrzeichen für die Rhein-Mosel-Stadt geworden – und sie wird es wohl auch noch eine ganze Weile bleiben können. Im Juli 2025 gab es Entscheidungen.

Amerikanische Touristen schwärmen, bekommen vor lauter „Oh, it’s so marvellous“ („Oh, es ist so wunderbar“) den Mund nicht mehr zu, und sie sind nicht die Einzigen: Gäste aus aller Welt und ebenso aus der Region sind immer wieder begeistert von der Seilbahn, die das Deutsche Eck mit der Festung Ehrenbreitstein verbindet.







Artikel teilen

Artikel teilen