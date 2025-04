Die Wandersaison geht los – und am Mittelrhein steht sie im Zeichen der Jubiläen des Rheinsteigs und des Rheinburgenwegs. Beim Saisonauftakt blickte man aber auch auf anfängliche Zweifel an den beiden Erfolgsmodellen zurück.

Mit einem Gläschen Jubiläumswein wurde am Deutschen Eck gleich auf zwei Jubiläen angestoßen. Der Fernwanderweg Rheinsteig feiert in diesem Jahr seinen 20., der Rheinburgenweg seinen 15. Geburtstag. Die „Rheinsteig-Familie” – Initiatoren, Mitwirkende und Unterstützer – traf sich zum Auftakt der Saison in Koblenz.

Mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen werden in diesem Jahr die beiden Erfolgsmodelle gefeiert. Von der Jubiläumswanderung über Kunstausstellung, „After-Work-Steam-Tour” bis zum Konzerterlebnis reicht die Palette.

„Dabei war die Skepsis am Anfang groß”, erinnerte sich David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, in seiner Begrüßung. Befürchtungen um den Naturschutz, um sinkende Privatsphäre, wachsende Unruhe in bisher ruhigen Gegenden zogen manchem Anlieger Sorgenfalten in die Stirn. Er erinnere sich gut an die vielen Diskussionen. „Schließlich zeigten sich aber die Skeptiker überzeugt und Wandern etablierte sich überdies dauerhaft als der ganz große Trend”, schloss Langner.

i Eine doppelte Erfolgsgeschichte und der Sonnenschein sorgten für gute Laune: Rheinsteig und Rheinburgenweg feiern in diesem Jahr runde Geburtstage. Wolfgang Lucke

Im Jahr 2000 machte man sich auf den Weg, das Wandern unter neuen Perspektiven zu betrachten, berichtete Karin Hünerfauth, Rheinland-Pfalz Tourismus. Der Fokus habe sich auf die tatsächlichen Wünsche und Bedürfnisse der Wanderer gerichtet, das Wandern sei erstmals unter dem Begriff der Erlebnisqualität gesehen worden. Ein Kriterienkatalog war das Ergebnis.

Gemeinsam mit den Nachbarländern Nordrhein-Westfalen und Hessen machte man sich an die Umsetzung. „Eine echte Herausforderung”, weiß Hünerfauth heute. Aber im Verlauf des Projekts sei nicht nur die Erkenntnis aller gewachsen, auf dem richtigen Weg zu sein, es seien auch exzellente Kooperationen und echte Freundschaften entstanden. Heute verfüge Rheinland-Pfalz über 6000 Kilometer zertifizierte Wanderwege.

Angebote sollen weiter optimiert werden

Kristina Neitzert, Geschäftsführerin der Romantischer Rhein Tourismus GmbH, dankte allen Beteiligten und unterstützte die Anregung von Hünerfauth, als Zukunftsaufgabe neben der Stabilisierung der Finanzierung ein Monitoring zu realisieren, um weiterhin bedürfnisgerecht die Angebote optimieren zu können.

„Dem Müller-Thurgau wird es allmählich zu warm in unserer Region”, sagte Mittelrheinweinprinzessin Anna Weinand, daher sei der Jubiläumswein ein Weißburgunder. Er passe ideal zum Anlass: „Unkompliziert, sympathisch und mit einem richtig guten Abgang.”

Winzer zieht positive Bilanz

Die Befürchtungen mancher, mit einer Zunahme der Wanderer auch Unannehmlichkeiten ins Haus zu holen, sei in keiner Weise eingetreten, fasste Winzer und Jubiläumsweinhersteller Gotthard Emmerich die Stimmungslage zusammen: „Wir haben ein ganz tolles Klientel gewonnen, das unsere Lebensart und unseren Wein in sehr kultivierter Weise wertschätzt.”

Der Rheinsteig ist ein Fernwanderweg, der auf einer Länge von rund 320 Kilometern dem Mittelrhein und dem nördlichsten Teil des Oberrheins auf der rechten Rheinseite folgt. Der Rheinburgenweg verläuft auf der linken Seite des Rheins und führt von Bingen über Koblenz bis Remagen.