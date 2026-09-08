Aus Sicht der CDU ist es ein Debakel: Unsere Redaktion hat christdemokratische Bundestagsabgeordnete aus Koblenz und der Region zur Wahl in Sachsen-Anhalt befragt. Zu spüren ist auch: Ratlosigkeit. Zu hören ist mittelviel bis gar nichts.
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Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die Ratlosigkeit offenbar groß in der CDU. Das lässt sich auch aus den Reaktionen der christdemokratischen Bundestagsabgeordneten in und um Koblenz herauslesen. Marlon Bröhr, zuständig für den Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück – und damit auch für den Kreis Cochem-Zell – beantwortete eine Anfrage unserer Redaktion zum Thema nur in Kürze und wie folgt: „Die Wahl in Sachsen-Anhalt ist ein deutliches ...