CDU-Abgeordnete aus der Region Josef Oster verteidigt Merz, Mechthild Heil schweigt Eva Hornauer

Peter Meuer

Birgit Pielen 08.09.2026, 10:00 Uhr

i Friedrich Merz, Bundeskanzler und CDU-Vorsitzender, nimmt nach der Sitzung des CDU-Bundesvorstands im Konrad Adenauer Haus an einer Pressekonferenz teil. Michael Kappeler/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Aus Sicht der CDU ist es ein Debakel: Unsere Redaktion hat christdemokratische Bundestagsabgeordnete aus Koblenz und der Region zur Wahl in Sachsen-Anhalt befragt. Zu spüren ist auch: Ratlosigkeit. Zu hören ist mittelviel bis gar nichts.

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die Ratlosigkeit offenbar groß in der CDU. Das lässt sich auch aus den Reaktionen der christdemokratischen Bundestagsabgeordneten in und um Koblenz herauslesen. Marlon Bröhr, zuständig für den Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück – und damit auch für den Kreis Cochem-Zell – beantwortete eine Anfrage unserer Redaktion zum Thema nur in Kürze und wie folgt: „Die Wahl in Sachsen-Anhalt ist ein deutliches ...







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