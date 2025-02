Kandidaten für den Bundestag Jonathan Voss (FDP) setzt auf arbeitende Anpacker 14.02.2025, 18:00 Uhr

i Jonathan Voss ist FDP-Spitzenkandidat im Koblenzer Wahlkreis 198. Der 22-Jährige will, dass Menschen, die anpacken und hart arbeiten, am Wohlstand der Gesellschaft teilhaben. Katrin Steinert

Von diesem jungen FDP-Talent wird man in den kommenden Jahren noch einiges hören: Aktuell nutzt Jonathan Voss die Chance, als Spitzenkandidat im Koblenzer Wahlkreis 198 für liberale Positionen und sich selbst zu werben. Wir trafen ihn in Koblenz.

Jonathan Voss ist jung, klug – und liberal. Hört man dem 22-jährigen FDP-Spitzenkandidaten für den Wahlkreis Koblenz (198) zu, kommt man nicht drumherum, in ihm das perfekt verkörperte FDP-Ideal zu sehen: Er hat früh selbst Geld verdient, indem er eine Ausbildung zum Gärtner absolvierte („Ich will mit meinen Händen etwas schaffen“), er will am Wohlstand für alle mitwirken und möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben, die ihm auch den ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen