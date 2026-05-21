Hilfe für Wohnungslose in Koblenz wird seit Kurzem auch von den Johannitern geleistet. Sie bringen Schlafsäcke, Kleidung und Hygieneprodukte – und fragen, was die Menschen brauchen.
Lesezeit 2 Minuten
Seit Dezember 2025 gibt es ein neues Hilfsangebot für Wohnungslose in Koblenz: die aufsuchende Wohnungslosenhilfe der Johanniter. Das bedeutet: Die Johanniter stellen eine Auswahl von Hilfsgütern zusammen und fahren damit zu den Orten, wo sich häufig wohnungslose Personen aufhalten, zum Beispiel zum Koblenzer Hauptbahnhof und zur Herz-Jesu-Kirche.