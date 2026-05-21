Schlafsäcke und Nagelscheren Johanniter unterstützen Wohnungslose in Koblenz Judith Nick 21.05.2026, 10:22 Uhr

i Bei der jüngsten Hilfsaktion verteilten die Johanniter Lebensmittel, Kleidung und andere Hilfsgüter an wohnungslose Personen in Koblenz. Tobias Zimmermann

Hilfe für Wohnungslose in Koblenz wird seit Kurzem auch von den Johannitern geleistet. Sie bringen Schlafsäcke, Kleidung und Hygieneprodukte – und fragen, was die Menschen brauchen.

Seit Dezember 2025 gibt es ein neues Hilfsangebot für Wohnungslose in Koblenz: die aufsuchende Wohnungslosenhilfe der Johanniter. Das bedeutet: Die Johanniter stellen eine Auswahl von Hilfsgütern zusammen und fahren damit zu den Orten, wo sich häufig wohnungslose Personen aufhalten, zum Beispiel zum Koblenzer Hauptbahnhof und zur Herz-Jesu-Kirche.







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