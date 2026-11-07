Wahl beginnt mit Schock Johanna Dax ist neue Moselweinkönigin Thomas Brost 07.11.2026, 23:59 Uhr

i Der glückliche Moment: Johanna Dax (vorn, 2. von links) wird zur Moselweinkönigin gekürt. Neben der jungen Frau aus Ernst werden (von links) Christina Servatius aus Traben-Trarbach und Angelina Roos aus Klüsserath neue Moselweinprinzessinnen. Thomas Brost

Mit einer schockartigen Nachricht begann der Vorlauf zur Wahl der Moselweinkönigin. Viktoria Göbel aus Cochem, eine der vier Kandidatinnen, musste wegen einer schweren Erkältung absagen. Aus ihrem Nachbarort kommt die neue Moselweinkönigin.

Mit einer schockartigen Nachricht nahm die Wahl zur Moselweinkönigin am Samstag einen unerwarteten Auftakt. Kurz vor der Präsentation der vier Kandidatinnen musste eine Bewerberin wegen starken grippalen Infektes ihre Teilnahme absagen. Ein Dilemma für die Viktoria Göbel aus Cochem – und auch für die mitgereisten Anhänger aus Cochem und für den ausrichtenden Verein Moselwein.







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