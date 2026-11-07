Mit einer schockartigen Nachricht begann der Vorlauf zur Wahl der Moselweinkönigin. Viktoria Göbel aus Cochem, eine der vier Kandidatinnen, musste wegen einer schweren Erkältung absagen. Aus ihrem Nachbarort kommt die neue Moselweinkönigin.
Lesezeit 1 Minute
Mit einer schockartigen Nachricht nahm die Wahl zur Moselweinkönigin am Samstag einen unerwarteten Auftakt. Kurz vor der Präsentation der vier Kandidatinnen musste eine Bewerberin wegen starken grippalen Infektes ihre Teilnahme absagen. Ein Dilemma für die Viktoria Göbel aus Cochem – und auch für die mitgereisten Anhänger aus Cochem und für den ausrichtenden Verein Moselwein.