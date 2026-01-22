Industrie in Koblenz Jobabbau bei Novelis: Viele Fragen sind noch offen Peter Meuer 22.01.2026, 18:04 Uhr

i Novelis in Koblenz: Anfang September hatte der Konzern für den Standort an Rhein und Mosel einen umfangreichen Transformationsprozess angekündigt, der auch einen Personalabbau beinhaltet. Peter Meuer

Der Aluminiumhersteller Novelis hatte seinen Mitarbeitern in Koblenz im September präzise Zahlen zum Stellenabbau und die Transformationspläne vorgestellt. Doch Anfang 2026 ist noch immer unklar, wie es weitergeht. Was ist da hinter den Kulissen los?

Die Menschen „wollen natürlich Klarheit haben“, sagt Denis Hammer. „Leider haben wir noch keine konkrete Antwort, wie es weitergeht“, ergänzt der Betriebsratsvorsitzende des Koblenzer Novelis-Standorts. Ob der eigene Arbeitsplatz betroffen sei, treibe natürlich viele Beschäftigte in der Koblenzer Dependance des Aluminiumherstellers um, berichtet er.







