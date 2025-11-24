Jetzt vier Stunden Parkzeit an Ladestationen in Koblenz

Die Koblenzer Stadtverwaltung hat umgehend auf einen Vorschlag der Wählergruppe Schängel reagiert, und die Parkzeiten an E-Ladestationen außerhalb des Kernbereichs der Innenstadt angepasst.

Hintergrund der Anregung war, dass bislang die Ladezeit in Koblenz, sowohl in der Innenstadt, als auch im Außenbereich auf zwei Stunden begrenzt ist.