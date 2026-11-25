Bilanz zum Einhub in Koblenz Jetzt sieht Pfaffendorfer Brücke aus wie eine Brücke Matthias Kolk 25.11.2026, 14:38 Uhr

i Nach dem Einhub der letzten großen Stahlbauteile erstreckt sich die neue Pfaffendorfer Brücke nun über ihre volle Länge. Felix Gras/Stadt Koblenz

Mit dem Einhub der letzten beiden Stahlteile ist ein weiterer Meilenstein beim Neubau der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz erreicht. In ihrer Bilanz der letzten Tage richtet die Stadt den Blick schon auf den nächsten.

Nach zwei langen Tagen auf der Baustelle der Pfaffendorfer Brücke zieht die Stadt Bilanz: Mit dem Einhub der letzten beiden fast 500 Tonnen schweren Stahlbauteile sei ein Meilenstein erreicht worden. Aber der hat auch Nerven gekostet.Immer wieder musste der Einhub wegen Niedrigwasser verschoben werden.







Artikel teilen

Artikel teilen