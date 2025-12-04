Kommunen vor dem Kollaps „Jetzt reden wir“: Vallendar schließt sich an Winfried Scholz 04.12.2025, 15:25 Uhr

i Letztendlich geht es ums Geld: Die Stadt Vallendar schließt sich der Initiative "Jetzt reden wir" an. Winfried Scholz

Schlechte Finanzausstattung und zu viel Bürokratie: Was fünf Ortschefs aus dem Kreis Cochem-Zell mit der Initiative „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf“ ins Leben gerufen haben, findet auch im Kreis Mayen-Koblenz immer mehr Unterstützer.

Auch die Stadt Vallendar unterstützt die Initiative „Jetzt reden wir“. Dies hat der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung ohne längere Aussprache beschlossen. Stadtbürgermeister Wolfgang Heitmann (SPD) erklärte in der Sitzung: „Ich stehe zu 100 Prozent dahinter.







