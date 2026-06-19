Kultfahrzeug ist zurück Jetzt fährt der Oldie-Bus wieder durch Koblenz Matthias Kolk 19.06.2026, 15:45 Uhr

i Der Oldie-Bus war bei der ersten Fahrt seit der Restaurierung durch Koblenz ein gern gesehenes Fotomotiv. Matthias Kolk

Frisch restauriert hat der Oldie-Bus seine erste Fahrt durch Koblenz hinter sich gebracht. Das Kultmobil aus dem Jahr 1970 ist nach vielen Jahren harter Arbeit wieder im Einsatz – und kann für private Anlässe gebucht werden.

Er fährt wieder und brummt über Koblenz’ Straßen wie zu seinen besten Zeiten: Der Oldie-Bus ist zurück und wieder einsatzbereit. Drei lange Jahre hat seine Restaurierung in Anspruch genommen, am Freitag nun hat das Kultmobil aus dem Jahr 1970 seine erste Fahrt seit Jahren durch die Innenstadt hinter sich gebracht.







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