Die Textilrecycling-Firma Baliz aus Limburg holt vorerst keine AWO-Altkleider aus Koblenz ab. Nach eigenen Angaben betreibt sie mehrere Tausend Sammelstellen in drei Bundesländern. Was genau der Grund für die plötzliche Sperrung ist.
Lesezeit 1 Minute
Nicht nur die Rübenacher Altkleidercontainer der Koblenzer AWO, sondern offenbar alle 23 Sammelbehälter in der Stadt sind aktuell und für die kommenden Wochen geschlossen – bis voraussichtlich Ende Juli. Jetzt äußert sich die zuständige Firma auf Anfrage unserer Redaktion.