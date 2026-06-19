Standorte in Koblenz gesperrt Jetzt äußert sich Recyclingfirma zu AWO-Containern Katrin Steinert 19.06.2026, 11:00 Uhr

i Plötzlich waren sie transparent umwickelt und gesperrt: die Altkleidercontainer in Koblenz-Rübenach. Wie die AWO mitteilt, sind wohl alle Standorte betroffen. Katrin Steinert

Die Textilrecycling-Firma Baliz aus Limburg holt vorerst keine AWO-Altkleider aus Koblenz ab. Nach eigenen Angaben betreibt sie mehrere Tausend Sammelstellen in drei Bundesländern. Was genau der Grund für die plötzliche Sperrung ist.

Nicht nur die Rübenacher Altkleidercontainer der Koblenzer AWO, sondern offenbar alle 23 Sammelbehälter in der Stadt sind aktuell und für die kommenden Wochen geschlossen – bis voraussichtlich Ende Juli. Jetzt äußert sich die zuständige Firma auf Anfrage unserer Redaktion.







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