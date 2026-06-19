Standorte in Koblenz gesperrt
Jetzt äußert sich Recyclingfirma zu AWO-Containern 
Plötzlich waren sie transparent umwickelt und gesperrt: die Altkleidercontainer in Koblenz-Rübenach. Wie die AWO mitteilt, sind
Plötzlich waren sie transparent umwickelt und gesperrt: die Altkleidercontainer in Koblenz-Rübenach. Wie die AWO mitteilt, sind wohl alle Standorte betroffen.
Katrin Steinert

Die Textilrecycling-Firma Baliz aus Limburg holt vorerst keine AWO-Altkleider aus Koblenz ab. Nach eigenen Angaben betreibt sie mehrere Tausend Sammelstellen in drei Bundesländern. Was genau der Grund für die plötzliche Sperrung ist. 

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Nicht nur die Rübenacher Altkleidercontainer der Koblenzer AWO, sondern offenbar alle 23 Sammelbehälter in der Stadt sind aktuell und für die kommenden Wochen geschlossen – bis voraussichtlich Ende Juli. Jetzt äußert sich die zuständige Firma auf Anfrage unserer Redaktion.

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