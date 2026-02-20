Vision für ein Baudenkmal
Jens Ternes plant Markthalle für das Koblenzer Münzmeisterhaus
Architekt Jens Ternes
Ternes Architekten

Architekt Jens Ternes will das historische Gebäude am Münzplatz aus dem Dornröschenschlaf wecken. Mit einem modernen Anbau und einem regionalen Gastro-Konzept soll das Denkmal als neue Vinothek und Marktplatz das Koblenzer Zentrum stabilisieren.

Architekt Jens Ternes bekommt leuchtende Augen, wenn er das Stichwort Münzmeisterhaus hört, das in diesen Tagen wieder stark in der öffentlichen Diskussion ist. Das war schon einmal so, vor einigen Jahren. 2021 hat Ternes einen Plan für das Gebäude entworfen, der zu einer Baugenehmigung führte.

