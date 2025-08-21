Mehr als 300 Kettiger helfen gemeinsam in der Kirmesgesellschaft und gestalten die fünftägige Kirmes. Viele nehmen sich sogar Urlaub dafür. Was macht das Vereinsleben so besonders?

Kettig. Lautes Hämmern, klappernde Stangen und das Brummen eines kleinen Gabelstaplers – auf dem Schulhof und dem Kirchplatz in Kettig ist einiges los, denn: Am Freitag, 22. August, startet die fünftägige Kirmes in Kettig. Die ehrenamtlichen Mitglieder der Kirmesgesellschaft packen alle gemeinsam an, um das Traditionsfest auch in diesem Jahr zu einem großen Erfolg zu machen.

i Der Aufbau auf dem Kettiger Schulhof ist zwei Tage vor Beginn der Kirmes in vollem Gange. Maja Schmidt

Die Kirmesgesellschaft e.V. wurde 1987 offiziell eingetragen, geht aber schon auf die Kirmes 1967 zurück, die von der damaligen Kirmesjugend organisiert wurde. Diese Initiative legte den Grundstein für das ehrenamtliche Engagement, das die Kirmesgesellschaft noch heute auszeichnet. Die Vereinschronik zeigt, dass sie schon 1920 gefeiert wurde, aber natürlich unter anderen Voraussetzungen.

Heute zählt der Verein rund 380 Mitglieder, bei ungefähr 3.500 Einwohnern bedeutet das: Rund jeder zehnte Kettiger ist aktiv in der Kirmesgesellschaft dabei. Der Rückhalt aus der gesamten Gemeinde wird zum Beispiel bei der Zusammenarbeit mit der örtlichen Grundschule klar. Jedes Jahr kann die Kirmes auf dem Schulhof stattfinden, und der Backstagebereich vieler Bands befindet sich ebenfalls in Räumen, die die Schulleiterin zur Verfügung stellt.

i Die Banner der verschiedenen Sponsoren werden am Eingang der Grundschule aufgehängt. Maja Schmidt

„Das, was auf dem Schulhof aufgebaut wird, gehört fast alles zum Inventar des Vereins, also auch das Zelt und die Bühne“, erklärt Thomas Kretschmann, der erste Vorsitzende der Kirmesgesellschaft. Die Kirmes werde außerdem hauptsächlich durch die Unterstützung der über 40 Sponsoren und den Getränkeverkauf finanziert.

i Thomas Kretschmann ist Vorsitzender der Kirmesgesellschaft. Maja Schmidt

Damit die Vorbereitungen auf die Kirmes reibungslos funktionieren, sind die Mitglieder in kleine Teams aufgeteilt. Für die Stromversorgung ist beispielsweise das sogenannte E-Team zuständig. „Jeder der hier zum Aufbau kommt, weiß genau, was seine Aufgabe ist“, erzählt Melina Dammann, die Pressewartin des Vereins, die sich außerdem um die Social-Media-Arbeit kümmert.

„Die Mitglieder nehmen sich eigentlich fast alle Urlaub für die Kirmes, sonst könnte man das Fest in der Größe gar nicht stemmen“, erklärt Thomas Kretschmann, der erste Vorsitzende des Vereins. Beim Ausschank an der Theke und anderen Diensten helfen ausschließlich die Mitglieder des Vereins mit, so können Ausgaben für Thekenpersonal gespart werden. „Man könnte denken, dass es schwierig ist, für fünf Tage alle Dienste zu besetzen, aber es gibt echt einige, die sich darauf freuen bestimmte Dienste zu machen“, berichtet Melina Dammann.

i Melina Dammann, Pressewartin der Kirmesgesellschaft Maja Schmidt

Die 25-jährige Melina Dammann lebt und arbeitet seit zwei Jahren in Berlin und führt die Social-Media-Accounts neben ihrem Beruf. Sie arbeitet außerdem mit lokalen Influencern und Radiosendern zusammen, um den Verein und die Kirmes anzukündigen. „Für mich gehört die Kirmes einfach mit zum Leben, ich bin damit groß geworden und im Verein, seitdem ich klein bin“, erzählt sie und fügt hinzu: „Es ist ganz klar, dass ich mindestens eine Woche, bevor die Kirmes losgeht, hier bin. Also da nehme ich mir auf jeden Fall Urlaub.“

Die Kirmesjugend wirbt um Nachwuchs

Für die Jugendlichen in Kettig hat der Verein auch einen Platz: die Kirmesjugend. Moritz Moskopp ist im Vorstand aktiv, für ihn war es keine Frage, mit 16 Jahren beizutreten. „Wir feiern jedes Jahr eine Neugründungsfeier, zu der wir per Post alle 16-Jährigen einladen, um ihnen die Arbeit in der Kirmesjugend zu erklären und ihnen die Möglichkeit zu geben mitzumachen“, erklärt der 19-Jährige.

i Moritz Moskopp ist Vorstand der Kirmesjugend. Maja Schmidt

Aktuell zählt die Kirmesjugend 27 Mitglieder, von denen drei im Vorstand aktiv sind. Seit letztem Jahr haben sie auch einen eigenen Instagram-Account, auf dem sie freie Hand haben und die Kirmes auf jugendliche Art und Weise anwerben. „Wir sind einfach alle mit der Kirmes aufgewachsen, und man hat sich schon als Kind darauf gefreut, irgendwann in der Jugend mitzumachen, deswegen wollen wir auch viele neue Mitglieder“, erzählt Moritz Moskopp.

i Auf dem Schulhof werden die verschiedenen Theken zusammen aufgebaut. Maja Schmidt

Aber auch die Jüngeren dürfen schon im Verein aktiv mitmachen, bei den sogenannten „Kirmeskids“. Sonntags haben sie auf der Kirmes sogar ihren eigenen Auftritt. „Ich habe es als Kind geliebt, bei den Kids zu sein“, erzählt Melina Dammann, „deshalb habe ich gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Vereins versucht, diese Tradition wiederzubeleben.“ Und das ist durchaus gelungen, denn in diesem Jahr sind 70 Kinder bei den Kirmeskids dabei.

Die Kirmesgesellschaft stärkt die Ortsgemeinschaft

Der Ortsbürgermeister Florian Heyden (FWG) ist dankbar darüber, wie selbstständig der Verein sich um die Organisation der Kirmes kümmert. „Die wissen genau, welche Anträge sie stellen müssen und wie das alles abzulaufen hat, da muss man sich als Ortsbürgermeister keine Sorgen machen. Und die Ortsgemeinschaft wird auch unfassbar gestärkt durch den Verein“, betont er.

Auch der ehemalige Ortsbürgermeister Peter Moskopp (CDU) erinnert sich gerne an die Zusammenarbeit mit der Kirmesgesellschaft zurück und schätzt die Arbeit der Mitglieder sehr: „Es ist einfach toll, wie die jedes Jahr so ein tolles und kostenloses Programm auf die Beine stellen. Die Kirmes in Kettig ist eine richtige Marke in der Region.“

„Die Kirmes kriegt man hier nicht mehr weg.“

Sebastian Gutena, zweiter Vorsitzender der Kirmesgesellschaft e.V.

Nicht nur die Mitglieder stehen hinter dem Verein, denn auch wenn es mal kleine Schwierigkeiten gab, stand sofort die ganze Gemeinde hinter der Kirmes und der Kirmesgesellschaft, so erzählen es die Vereinsmitglieder beim diesjährigen Kirmesaufbau. Sebastian Gutena, der zweite Vorsitzende des Vereins, lacht: „Die Kirmes kriegt man hier nicht mehr weg.“